Ginnastica artistica, Simone Biles torna ai Mondiali: 19 ori in cassafore, caccia a nuovi record. La formazione degli USA

Simone Biles sarà grande protagonista ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. L’icona assoluta della Polvere di Magnesio, tornata in gara dopo due anni di assenza e capace di giganteggiare in estate tra gli US Classic e i Campionati Nazionali sfondando il muro dei 59 punti in tre occasioni, calcherà nuovamente il palcoscenico della rassegna iridata. Proprio nella Città dei Diamanti divenne grande nell’ormai lontano 2013, quando conquistò quattro medaglie (due d’oro, una d’argento, una di bronzo) imponendosi soprattutto nel concorso generale individuale. Fu il primo di cinque sigilli sul giro completo (gli altri nel 2014, 2015, 2018, 2019), impresa unica nella storia della competizione.

Simone Biles ha conquistato 19 medaglie d’oro ai Mondiali ed è salita sul podio per ben 25 volte. Sono numeri unici che certificano la caratura enorme della statunitense, che alle Olimpiadi di Rio 2016 festeggiò per ben quattro volte e che ai Giochi di Tokyo 2020 alzò bandiera bianca per i noti problemi in volo, salvo poi ruggire con un perentorio terzo posto alla trave. Dopo due anni di inattività in seguito ai Giochi, con nel mezzo il matrimonio con il giocatore di football americano Jonathan Owens, Simone Biles sembra avere la stessa fame dei giorni migliori e ha già messo nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Intanto la rivedremo ai Mondiali, dove la sua ultima apparizione risale addirittura al 2019: a Stoccarda vinse cinque medaglie d’oro (squadra, all-around, volteggio, trave, corpo libero), lasciando soltanto le briciole alle avversarie e il titolo alle parallele alla belga Nina Derwael.

Simone Biles sarà affiancata da quattro atlete: Shi Jones (argento iridato alle parallele e oro nel team event), Skye Blakely (lo scorso anno nel quartetto che si impose nella gara a squadre), Leanne Wong (argento all-around e bronzo al quadrato nel 2021), Joscelyn Roberson (debuttante). Kayla DiCello sarà la riserva. Sono dunque rimasti a casa grandi nomi come Jordan Chiles (argento con la squadra alle Olimpiadi, dirottata ai Panamericani) e Jade Carey, già Campionessa Olimpica e del Mondo che parteciperà alla Swiss Cup il prossimo 5 novembre.

CONVOCATE USA PER MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Simone Biles

Shi Jones

Skye Blakely

Leanne Wong

Joscelyn Roberson

Kayla DiCello (riserva)

Foto: Lapresse