Ginnastica artistica, Mondiali 2023: presentati 2 nuovi elementi, Simone Biles rivoluzionaria. C’Ã¨ una sorpresa

La FIG ha comunicato che due nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Due atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà ad Anversa (Germania) dal 30 settembre all’8 ottobre: se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel Codice dei Punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per prima. Le novità sono esclusivamente tra le donne, al maschile nessuno ha avanzato un’invenzione acrobatica o artistica in questa stagione.

Simone Biles è tornata in scena dopo due anni di inattività e in questa rassegna iridata andrà a caccia di nuove medaglie d’oro, dopo il pokerissimo di quattro anni fa a Stoccarda. La statunitense potrebbe diventare la prima atleta a eseguire il salto Yurchenko doppio carpio al volteggio in campo internazionale e ricevere il più alto valore di partenza della storia.

A questo elemento verrebbe riconosciuto l’esorbitante valore di 6.4, ovvero quattro decimi in più rispetto al Produnova e al Biles I, le evoluzioni che al momento vantano il D Score più elevato alla tavola. Entrerebbe nel Codice dei Punteggi con l’etichetta di Biles II, proprio perché nel 2018 eseguì il doppio avanti teso e doppio avvitamento che porta già il suo nome.

Shilese Jones ha invece dichiarato un triplo giro con gamba sull’orizzontale al corpo libero: è stato valutato con una nota E (0,5 punti), ovvero una media difficoltà nello schema che va da A a J.

NUOVI ELEMENTI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

BILES II

Proposta da: Simone Biles (USA)

Attrezzo: volteggio

Descrizione: Roundoff onto the springboard, double pike somersault off (Yurchenko doppio carpio).

Valutazione: 6.4

JONES

Proposto da: Shilese Jones

Attrezzo: corpo libero

Descrizione: Triple turn with leg held at horizontal (triplo giro con gamba sull’orizzontale).

Valutazione: E (0,5)

Foto: Lapresse