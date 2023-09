Francia-Namibia oggi in tv, orario Mondiali rugby 2023: programma, canali, streaming, formazioni

Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, l’unico match in programma oggi nella Rugby World Cup 2023. E a Marsiglia la Francia padrona di casa affronta la Namibia in un match che appare già scritto.

I due pesanti ko subiti dalla Namibia con Italia e All Blacks hanno confermato l’ampio gap tra gli africani e le altre formazioni del girone e i Bleus non dovrebbero aver problemi a chiudere in fretta la pratica. La Galthié è rimasto scottato dalla partita vinta a fatica contro l’Uruguay e, dunque, per questo turno ha scelto un XV di qualità.

FRANCIA-NAMIBIA

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Charles Ollivon, 6 François Cros, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

In panchina: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Paul Boudehent, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet

Namibia: 15 André van der Berg, 14 Gerswin Mouton, 13 Johan Deysel, 12 Danco Burger, 11 JC Greyling, 10 Cliven Loubser, 9 Jacques Theron, 8 Prince Gaoseb, 7 Johan Retief, 6 Max Katjijeko, 5 Adriaan Ludick, 4 Mahepisa Tjeriko, 3 Aranos Coetzee, 2 Louis van der Westhuizen, 1 Desiderius Sethie

In panchina: 16 Obert Nortje, 17 Jason Benade, 18 Haitembu Shifuka, 19 PJ Van Lill, 20 Richard Hardwick, 21 Oela Blaauw, 22 Alcino Izaacs, 23 Divan Rossouw

La sfida tra Francia e Namibia è dunque in programma giovedì 21 settembre alle ore 21.00 a Marsiglia. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO FRANCIA-NAMIBIA, RUGBY

Giovedì 21 settembre

21.00 Francia-Namibia

Foto: LaPresse