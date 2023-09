Fiorentina-Atalanta oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Archiviato il sabato frizzante con due big match, è ora il momento della domenica di Serie A. La quarta giornata è iniziata ieri, con le squadre impegnate in Champions League a monopolizzare l’attenzione, oggi uno dei match di cartello è Fiorentina-Atalanta, di scena all’Artemio Franchi.

Viola che sono fermi a 4 punti dopo il pesante ko per 4-0 beccato dall’Inter. Vincenzo Italiano intenzionato a varare il 4-2-3-1, scelte obbligate in difesa con Ranieri e Milenkovic coppia centrale. Ballottaggio tra Mandragora e Duncan in mezzo al campo per affiancare Arthur, mentre sulla destra non dovrebbe mancare Nico Gonzalez, appena tornato dagli impegni con l’Argentina.

Gasperini intenzionato invece a confermare il 3-4-2-1 che ha visto i suoi vittoriosi con il Monza. Scamacca confermatissimo in avanti, Koopmeiners e De Ketelaere a sostenerlo, con Lookman dunque dirottato in panchina. Ruggeri ancora favorito a sinistra su Bakker, Toloi è recuperato e vuole il posto di braccetto di destra con Scalvini e Kolasinac.

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.00 di domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà trasmessa in streaming su DAZN e sul canale 214 di Sky (Zona DAZN).

CALENDARIO FIORENTINA-ATALANTA SERIE A 2023-2024

Domenica 17 settembre

Ore 18.00 Fiorentina-Atalanta – Diretta streaming su DAZN, Diretta tv sul canale 214 di Sky (Zona DAZN)

PROGRAMMA FIORENTINA-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Canale 214 di Sky (Zona DAZN).

Diretta streaming: DAZN.

FIORENTINA-ATALANTA, PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Ballottaggi: Brekalo-Sottil 55%-45%, Gonzalez-Kouamé 65%-35%, Nzola-Beltran 55%-45%

Squalificati: M. Lopez

Infortunati: Castrovilli, Barak, Mina

Diffidati: –

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

Ballottaggi: Ruggeri-Bakker 60%-40%, Djimsiti-Toloi 55%-45%, De Ketelaere-Lookman 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Touré

Diffidati: –

Foto: LaPresse