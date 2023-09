Fantacalcio, probabili formazioni Serie A 22-24 settembre: titolari, infortunati, diffidati e possibili novitÃ 

Tutto è pronto per il via ufficiale della quinta giornata della Serie A 2023-2024. Si apre un turno spalmato su 3 giorni che inizierà a darci conferme importanti in vista del prosieguo della stagione. Si inizierà questo pomeriggio alle ore 18.30 con Salernitana-Frosinone, mentre si chiuderà domenica sera alle ore 20.45 con Torino-Roma. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le probabili formazioni delle 20 squadre della massima serie.

SALERNITANA-FROSINONE

SALERNITANA OCHOA 13 LOVATO 66 GYOMBER 23 PIROLA 98 MAZZOCCHI 30 LEGOWSKI 99 BOHINEN 8 BRADARIC 3 KASTANOS 20 CANDREVA 87 BOTHEIM 11

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: L. Coulibaly (da valutare), Daniliuc (30 giorni), Diffidati: nessuno FROSINONE TURATI 80 OYONO 22 MONTERISI 30 ROMAGNOLI 6 MARCHIZZA 3 MAZZITELLI 36 BARRENECHEA 45 GELLI 14 SOULÉ 18 CHEDDIRA 70 BAEZ 7

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Kalaj (da valutare), Harroui (da valutare), Diffidati: nessuno

LECCE-GENOA

LECCE FALCONE 30 GENDREY 17 PONGRACIC 5 BLIN 29 GALLO 25 KABA 77 RAMADANI 20 RAFIA 8 ALMQVIST 7 KRSTOVIC 9 BANDA 22

Ballottaggio: nessuno Squalificati: Baschirotto Indisponibili: Dermaku (da valutare), Diffidati: nessuno, GENOA MARTINEZ 1 DE WINTER 4 BANI 13 DRAGUSIN 5 VASQUEZ 22 SABELLI 20 STROOTMAN 8 BADELJ 47 FRENDRUP 32 GUDMUNDSSON 11 RETEGUI 19

Ballottaggio: Vasquez – Martin 70% – 30% Squalificati: nessuno Indisponibili: Messias (10 giorni), Vogliacco (7 giorni), Diffidati: nessuno MILAN-HELLAS VERONA MILAN

SPORTIELLO 57 CALABRIA 2 THIAW 28 TOMORI 23 HERNANDEZ 19 MUSAH 80 KRUNIC 33 REIJNDERS 14 PULISIC 11 GIROUD 9 LEAO 10

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Bennacer (4 mesi), Kalulu (da valutare), Caldara (3 mesi), Loftus-Cheek (da valutare), Maignan (da valutare), Diffidati: nessuno HELLAS VERONA MONTIPÒ 1 MAGNANI 23 HIEN 6 DAWIDOWICZ 27 FARAONI 5 HONGLA 18 DUDA 33 LAZOVIC 8 NGONGE 26 FOLORUNSHO 90 DJURIC 19

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Braaf (da valutare), Henry (da valutare), Doig (da valutare), , Diffidati: nessuno,

SASSUOLO-JUVENTUS SASSUOLO CONSIGLI 47 TOLJAN 22 ERLIC 5 TRESSOLDI 44 VINA 17 BOLOCA 24 M. HENRIQUE 7 BERARDI 10 BAJRAMI 11 LAURIENTÈ 45 PINAMONTI 9

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Alvarez (da valutare), Diffidati: nessuno JUVENTUS SZCZESNY 1 GATTI 4 BREMER 3 DANILO 6 MCKENNIE 16 MIRETTI 20 LOCATELLI 5 RABIOT 25 KOSTIC 11 VLAHOVIC 9 CHIESA 7

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: De Sciglio (5 mesi), Diffidati: nessuno LAZIO-MONZA

LAZIO PROVEDEL 94 MARUSIC 77 CASALE 15 ROMAGNOLI 13 HYSAJ 23 KAMADA 6 ROVELLA 65 LUIS ALBERTO 10 F. ANDERSON 7 IMMOBILE 17 ZACCAGNI 20

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: nessuno, Diffidati: nessuno MONZA DI GREGORIO 16 IZZO 4 PABLO MARÌ 22 A. CARBONI 44 BIRINDELLI 19 GAGLIARDINI 6 PESSINA 32 CIURRIA 84 COLPANI 28 MOTA CARVALHO 147 COLOMBO 9

Ballottaggio: nessuno Squalificati: Caldirola Indisponibili: D’Ambrosio (da valutare), Diffidati: nessuno

EMPOLI-INTER

EMPOLI

BERISHA 12 BERESZYNSKI 19 WALUKIEWICZ 4 LUPERTO 33 PEZZELLA 3 FAZZINI 21 MARIN 18 MALEH 29 BALDANZI 35 CAPUTO 9 CAMBIAGHI 28

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Caprile (1 mese), Maldini (da valutare), Diffidati: nessuno INTER SOMMER 1 PAVARD 28 ACERBI 15 BASTONI 95 DUMFRIES 2 BARELLA 23 MKHITARYAN 22 FRATTESI 16 CARLOS AUGUSTO 30 ARNAUTOVIC 8 LAUTARO 10

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Calhanoglu (da valutare), Diffidati: nessuno

ATALANTA-CAGLIARI

ATALANTA

MUSSO 1 TOLOI 2 SCALVINI 42 KOLASINAC 23 ZAPPACOSTA 77 DE ROON 15 EDERSON 13 RUGGERI 22 KOOPMEINERS 7 DE KETELAERE 17 LOOKMAN 11

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Touré Diffidati: nessuno CAGLIARI RADUNOVIC 1 ZAPPA 28 DOSSENA 4 HATZIDIAKOS 17 AUGELLO 27 NANDEZ 8 MAKOUMBOU 29 SULEMANA 25 JANKTO 21 PAVOLETTI 30 LUVUMBO 77

Ballottaggio: nessuno Squalificati: Wieteska (1) Indisponibili: Lapadula (2 mesi), Rog (stagione finita), Pereiro (da valutare), Capradossi (da valutare), Desogus (da valutare), Diffidati: nessuno

UDINESE-FIORENTINA

UDINESE

SILVESTRI 1 GUESSAND 5 BIJOL 29 PEREZ 18 JOAO FERREIRA 13 SAMARDZIC 24 WALACE 11 LOVRIC 4 KAMARA 12 THAUVIN 26 LUCCA 17

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Ebosse (da valutare), Kabasele (da valutare), Semedo (10 giorni), Masina (40 giorni), Brenner (100 giorni), Ehizibue (60 giorni), Deulofeu (100 giorni), Diffidati: nessuno FIORENTINA CHRISTENSEN 53 DODO 2 MILENKOVIC 4 RANIERI 16 BIRAGHI 3 ARTHUR 6 MANDRAGORA 38 GONZALEZ 10 BONAVENTURA 5 SOTTIL 7 NZOLA 18

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Castrovilli (da valutare), Pierozzi (da valutare), Mina (4-5 settimane), Diffidati: nessuno

BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA SKORUPSKI 28 POSCH 3 BEUKEMA 31 LUCUMI 26 KRISTIANSEN 15 AEBISCHER 20 FREULER 8 NDOYE 11 FERGUSON 19 KARLSSON 10 ZIRKZEE 9

Ballottaggio: Ndoye – Orsolini 60% – 40% Squalificati: nessuno Indisponibili: Soumaoro (torna nel 2024), Saelemaekers (da valutare), Diffidati: nessuno NAPOLI MERET 1 DI LORENZO 22 RRAHMANI 13 JUAN JESUS 5 MARIO RUI 6 ANGUISSA 99 LOBOTKA 68 ZIELINSKI 20 LINDSTROM 29 OSIMHEN 9 KVARATSKHELIA 77

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Gollini (7 giorni), Diffidati: nessuno

TORINO-ROMA

TORINO MILINKOVIC-SAVIC 32 SCHUURS 3 BUONGIORNO 4 RODRIGUEZ 13 BELLANOVA 19 RICCI 28 TAMEZE 61 LAZARO 20 VLASIC 16 RADONJIC 10 ZAPATA 91

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Djidji (2 mesi), Vojvoda (15 giorni), Popa (20 giorni), Ilic (7 giorni), Diffidati: nessuno ROMA RUI PATRICIO 1 MANCINI 23 NDICKA 5 LLORENTE 14 KRISTENSEN 43 BOVE 52 CRISTANTE 4 AOUAR 22 SPINAZZOLA 37 DYBALA 21 LUKAKU 90

Ballottaggio: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling Diffidati: nessuno

Foto: LaPresse