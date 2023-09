Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prossima giornata: consigli, certezze e possibili sorprese (22-24 settembre)

La Serie A 2023/2024 è pronta ufficialmente a ritornare in campo. Ancora qualche giorno di attesa e, poi, andrà in scena il quinto turno del campionato. Una giornata che si preannuncia, ad oggi, affascinante, e che inizierà ufficialmente venerdì 22 settembre con Salernitana-Frosinone a partire dalle ore 18.30. Ma, ovviamente, insieme alla massima serie, non mancherà il fantasy game più amato dagli italiani: non mancherà il Fantacalcio. Ecco di seguito dunque, una serie di consigli su chi schierare e su chi evitare nel prossimo turno di Serie A.

FANTACALCIO: I CONSIGLI SU CHI SCHIERARE E CHI EVITARE

PORTIERI

Partiamo subito dai portieri che potrebbero fare la differenza in questa giornate. Guardiamo subito in casa Juventus perché convince Szczesny. La Vecchia Signora avrà di fronte il Sassuolo e l’estremo difensore polacco ingolosisce: guai a lasciarlo in panchina. Provedel galvanizzato dal gol decisivo in Champions League contro l’Atletico Madrid, vorrà ripetere una prestazione sontuosa in casa contro il Monza di Raffaele Palladino.

Sommer convince in trasferta contro un Empoli ultimo in classifica e fermo a 0 gol in quattro partite di Serie A. Carnesecchi contro il Cagliari potrebbe esaltarsi; Meret a Bologna non va tenuto fuori. Meglio evitare i portieri di Salernitana e Frosinone, rivali nel prossimo turno, così come Milinkovic-Savic contro la Roma.

DIFENSORI

Adesso diamo un’occhiata al reparto difensivo. Sbirciamo in casa Salernitana e dunque nominiamo una possibile sorpresa: si tratta di Mazzocchi. L’esterno granata sin qui non ha brillato ma all’Arechi ci sarà il Frosinone e chissà che il giocatore non possa esaltarsi. Tenere fuori Theo Hernandez contro il Verona sarebbe da incoscienti, Tomori meglio di Thiaw dopo la superba prestazione in Champions contro il Newcastle. Occhio al tandem juventino Danilo-Bremer e alle palle inattive contro il Sassuolo.

Casale e Romagnoli da sufficienza contro il Monza, ispira Dimarco a Empoli. Zappacosta potrebbe dare filo da torcere al Cagliari, Di Lorenzo a Bologna si schiera; Schuurs contro la Roma intriga. Da evitare in blocco la difesa dell’Empoli così come quella del Sassuolo; nel Verona nemmeno Faraoni ispira fiducia.

CENTROCAMPISTI

Anche in questa categoria ripartiamo da Salerno: Candreva contro il Frosinone è pronto a portare bonus, magari anche da palla inattiva; nelle leghe più numerose chi ha puntato su Mazzitelli potrebbe riproporlo come scommessa dopo l’ultima sfida. Strefezza dovrebbe tornare titolare contro il Genoa ma attenzione perché i rigori potrebbe ancora calciarli Krstovic; dall’altra parte del campo convince Gudmundsson. Pulisic va schierato, non dispiace l’idea Rabiot.

Luis Alberto potrebbe far ammattire il Monza se in giornata, Felipe Anderson pure. Centrocampo dell’Inter approvato in blocco, in evidenza Barella e Mkhitaryan. Il duo Koopmeiners-De Ketelaere dovrebbe far bene contro il Cagliari; Samardzic da scommessa contro la Fiorentina così come Politano (con una copertura) a Bologna.

ATTACCANTI

Ed eccoci arrivati al reparto più delicato. Cheddira contro la Salernitana merita nuovamente fiducia dopo il gol e l’assist contro il Sassuolo; Krstovic fuori contro il Genoa sarebbe un’eresia. Leao-Giroud, nonostante la partita non esaltante contro il Newcastle, potrebbero rifarsi. Chiesa e Vlahovic vanno messi, Berardi non si discute anche contro la Juventus. Immobile avrà davanti a sé il Monza e non si può tenerlo in panca; Lautaro e Thuram titolari a occhi chiusi. Lucca da possibile sorpresa contro la Fiorentina, Osimhen sempre e comunque in campo. Infine Dybala e Lukaku vanno riconfermati.

Foto: LaPresse