Calendario Serie A calcio 22-24 settembre: programma prossima giornata, che partite si giocano, programma, orari DAZN e Sky

Prosegue dopo il primo turno delle coppe europee, la Serie A 2023-2024. Nel fine settimana che si aprirà già dal pomeriggio di domani, infatti, assisteremo al quinto turno del massimo campionato italiano di calcio, che ci darà conferme importanti dopo quando visto nei turni già disputati. Si giocherà da venerdì 22 settembre a domenica 24, per cui non vedremo il turno del lunedì sera.

La quinta giornata della Serie A scatterà venerdì 22 settembre. Alle ore 18.30 all’Arechi si aprirà il programma con un succoso Salernitana-Frosinone con i padroni di casa che dovranno dare una sterzata alla loro stagione. Alle ore 20.45, poi, allo stadio Via del Mare di Lecce i salentini ospiteranno il Genoa cercando di rimanere ancora imbattuti.

Passando a sabato 23 settembre, alle ore 15.00 si inizierà con Milan-Hellas Verona, quindi alle ore 18.00 il Sassuolo ospiterà la Juventus mentre in serata alle ore 20.45 la Lazio se la vedrà contro il Monza. Domenica 24 settembre, quindi, si inizierà alle ore 12.30 con Empoli-Inter, quindi alle ore 15.00 saranno in campo Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina, quindi alle ore 18.00 il Bologna attenderà il Napoli, prima che alle ore 20.45 si chiuda il turno con Torino-Roma.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La 5a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN con tutte e 10 le partite in programma. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Lecce-Genoa, Lazio-Monza e Empoli-Inter per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Venerdì 22 settembre

Ore 18.30 Salernitana-Frosinone – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lecce-Genoa – diretta su DAZN e Sky

Sabato 23 settembre

Ore 15.00 Milan-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 18.00 Sassuolo-Juventus – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lazio-Monza – diretta su DAZN e Sky

Domenica 24 settembre

Ore 12.30 Empoli-Inter – diretta su DAZN e Sky

Ore 15.00 Atalanta-Cagliari – diretta su DAZN

Ore 15.00 Udinese-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 18.00 Bologna-Napoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Torino-Roma – diretta su DAZN

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Su Sky Sport saranno trasmesse Lecce-Genoa, Lazio-Monza e Empoli-Inter su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Lecce-Genoa, Lazio-Monza e Empoli-Inter

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse