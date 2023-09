F1, Toto Wolff: “In Red Bull devono sabotarsi da soli per non vincere tutte le gare”

Red Bull imbattibile? La scuderia di Milton Keynes continua a monopolizzare la scena del Mondiale 2023 di F1 e sulla pista di Monza ha colto una doppietta significativa, rappresentata dal successo dell’olandese Max Verstappen e dal secondo posto del messicano Sergio Perez. In tutto questo, la Ferrari ha colto un podio significativo con lo spagnolo Carlos Sainz.

Team anglo-austriaco in serie da 15 gare nel Circus, cosa che non ha precedenti e il fatto che possa vincere tutti i GP in calendario non è certo un’utopia. A dirlo in maniera chiara è Toto Wolff. Il Team Principal della Mercedes (fonte: Motorsport.com), è stato molto sincero nella valutazione del contesto attuale della F1.

“E’ un record che riterrei davvero bello, perché significa la perfezione. Noi non ci siamo riusciti perché i nostri due piloti si sono buttati fuori a Barcellona (al Gran Premio di Spagna 2016 vinto poi, per altro, da Max Verstappen, al primo centro in F1) e per un motore rotto al Gran Premio della Malesia sempre di quell’anno“, ha ricordato Toto anche in relazione a quando era la Stella a tre punte a dominare.

“Penso che debbano rovinarsi da soli per non vincere tutte le gare di questa stagione“, ha affermato il manager austriaco in maniera molto chiara, non dando però troppa importanza al primo di 10 vittorie consecutive di Max Verstappen, ritenendola una statistica più da Wikipedia.

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco