F1, Helmut Marko provoca Sergio Perez: “Norris ha un contratto lungo con la McLaren, un peccato!”

Non è un anno semplice per Sergio Perez in Red Bull. Le prestazioni nelle qualifiche del Mondiale 2023 di F1 spesso non sono state esaltanti e nel confronto con il suo compagno di squadra Max Verstappen il messicano è spesso uscito perdente. Chiaramente Max è su un livello che probabilmente, ora come ora, nessuno ha nel Circus e di conseguenza Perez raccoglie quel che può.

Tuttavia, a Milton Keynes sanno essere spietati da questo punto di vista e spesso si guardano attorno per capire quali possano essere le occasioni nel mercato piloti. Recentemente si era fatto il nome di Lando Norris, attuale alfiere della McLaren. Il britannico è tra quelli che godono di maggior credito, avendo spesso fatto la differenza con una macchina non così performante.

Per questo, Lando potrebbe essere un profilo interessante per la scuderia n.1 del campionato. A ribadirlo in un’intervista a Servus Tv è stato Helmut Marko, consulente del team anglo-austriaco: “Norris è sicuramente un candidato al sedile. Con la Toro Rosso avevamo già raggiunto un accordo, poi il suo manager si accorse di un’opzione a favore della McLaren e purtroppo ha un contratto lungo con loro“, ha dichiarato Marko.

“In termini di età e velocità, sarebbe molto adatto a noi. Sergio invece ha già più di 30 anni e aspetta il suo quarto figlio. Ha dunque altri interessi e vedremo cosa accadrà“, ha aggiunto il manager austriaco. Per cui una permanenza a tempo per Perez? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Foto: LaPresse