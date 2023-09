F1, Toto Wolff: “In Red Bull devono battersi da soli per non vincere tutte le gare della stagione”

Un dominio senza precedenti. La Red Bull versione 2023 sta scrivendo pagine di storia della Formula Uno, collezionando un record dopo l’altro e restando in corsa per un traguardo incredibile: la stagione perfetta. Il Drink Team ha infatti vinto le prime 14 gare dell’anno e, quando mancano 8 round alla fine del campionato, può anche sognare di aggiudicarsi tutti i 22 appuntamenti previsti in calendario.

“Penso che debbano rovinarsi da soli per non vincere tutte le gare di questa stagione. E, tra l’altro, è un record che riterrei davvero bello, perché significa la perfezione. Noi non ci siamo riusciti nel 2016 perché i nostri due piloti si sono buttati fuori a Barcellona e per un motore rotto nel Gran Premio della Malesia sempre di quell’anno“, ha dichiarato il team principal della Mercedes Toto Wolff.

Il capo della scuderia anglo-tedesca ha poi commentato il primato stabilito a Monza da Max Verstappen con 10 successi di seguito: “Per me questo tipo di record è completamente irrilevante. Erano irrilevanti nei giorni migliori della Mercedes, e non so quante gare abbiamo vinto di fila. Non sapevo nemmeno che esistesse un conteggio del numero di gare vinte“.

“Pertanto, chiedermi di commentare qualche risultato è difficile perché non ha mai avuto un ruolo significativo nella mia vita. Ma il risultato in sé dimostra che un grande pilota con una grande macchina sta gareggiando a un livello estremamente alto“, conclude Wolff.

