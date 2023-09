F1, Sergio Perez: “Una gara disastrosa. L’incidente con Magnussen è tutta colpa mia”

Mentre la Red Bull festeggia in larghissimo anticipo il titolo costruttori 2023; mentre Max Verstappen fa lo stesso per il successo nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione, c’è un volto scuro all’interno del box della scuderia di Milton Keynes: quello di Sergio Perez.

La gara sul tracciato di Suzuka ha assomigliato parecchio ad una Caporetto per “Checo”. Dopo una qualifica che lo vedeva a distanze siderali da Max Verstappen, la domenica nipponica ha visto una serie di errori davvero allarmante. Prima la penalità per errato comportamento in regime di Safety Car, quindi “speronamento” a Kevin Magnussen e infine ritiro. Nuova penalizzazione e due giri per scontare i 5 secondi subito e non in Qatar.

Al termine della gara giapponese, il pilota nativo di Guadalajara ammette le sue colpe: “Oggi è stato un disastro perché sono partito molto male. Non avevo trazione. Ero solo un passeggero quando in curva 1 perché avevo Sainz e Hamilton su entrambi i lati. Mi hanno toccato l’ala anteriore e da quel momento in poi ho perso tutta l’aderenza. Penso che ci siano stati danni ancora maggiori alla vettura”. (Fonte: Speedweek).

Sull’incidente con Magnussen: “Ho notato che avevo difficoltà a seguirlo nelle curve più veloci, quindi sapevo che dovevo provare in una più lenta. Il contatto è stato sicuramente un mio errore e vorrei scusarmi con Kevin per questo”.

Foto: LaPresse