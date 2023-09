F1, Sergio Perez: “Suzuka dovrebbe essere una delle nostre piste migliori, a Singapore set-up sbagliato”

Il lungo weekend del Gran Premio del Giappone 2023 si è aperto quest’oggi per la Formula Uno a Suzuka con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche Sergio Perez. Il messicano della Red Bull ha commentato ovviamente il clamoroso tonfo di Singapore, in cui il Drink Team ha visto sfumare la Perfect Season interrompendo una striscia di 15 vittorie consecutive.

“Non capiamo ancora del tutto cosa sia andato storto a Singapore, ma Suzuka dovrebbe essere uno dei migliori circuiti per noi. Abbiamo alcune idee sui problemi di Marina Bay. È qualcosa che manterremo internamente, ma abbiamo approcciato al fine settimana con l’assetto sbagliato“, spiega Checo alla stampa in vista delle prove libere sul tracciato nipponico.

Red Bull che potrebbe aggiudicarsi aritmeticamente il Mondiale costruttori a Suzuka con 6 round di anticipo, ma per farlo dovrà guadagnare almeno un punto sulla Mercedes senza perderne nel frattempo più di 23 dalla Ferrari. Un obiettivo sicuramente alla portata, che consentirebbe alla scuderia anglo-austriaca di festeggiare proprio a casa della Honda.

“Sarebbe molto speciale vincere il titolo costruttori qui, a casa della Honda: hanno lavorato duro sul lato motore, quindi sarebbe speciale. La squadra sta operando ad alto livello su tutto, strategia, affidabilità e così via. Sono al top della forma“, aggiunge Perez.

