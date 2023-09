F1, Sergio Perez: “Non potevamo fare di più, la Safety Car è arrivata al momento sbagliato”

Sergio Perez ha concluso in ottava posizione un deludente Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Partito 13°, il messicano della Red Bull ha fatto tanta fatica a rimontare nel traffico venendo inoltre sfavorito (come il compagno di squadra Max Verstappen) dal timing della Safety Car e strappando in qualche modo un piazzamento in zona punti anche grazie alle disavventure altrui.

“Non è stata una grande giornata per noi, ce lo aspettavamo: siamo stati in difficoltà per tutta la gara e niente sembrava funzionare. La Safety Car è arrivata al momento sbagliato e lo stesso è accaduto con la Virtual, non era la nostra giornata“, dichiara Checo al termine di un pessimo weekend per Red Bull sul circuito cittadino di Marina Bay.

“Alla fine eravamo su una strategia diversa dal resto del gruppo, non potevamo fare di più. Ci sono tante cose su cui investigare e capire. Credo che i problemi fossero più che altro legati al circuito e dovremmo tornare ad essere noi stessi il prossimo weekend, ora andiamo avanti e pensiamo al Giappone”, conclude Perez guardando con ottimismo alla prossima gara di Suzuka.

Foto: Lapresse