F1, Sergio Perez: “Abbiamo sofferto molto al posteriore, siamo troppo lontani dalla Ferrari”

Venerdì pessimo a Marina Bay in casa Red Bull, che deve accontentarsi di un settimo e ottavo posto dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riscontri anomali per il Drink Team, con Sergio Perez che ha preceduto Max Verstappen di pochi centesimi rimediando però un gap di quasi sette decimi dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

“Penso siamo successe delle cose interessanti che dobbiamo capire. Speriamo di farlo nel corso della notte. Abbiamo sofferto molto al posteriore specialmente nella seconda sessione. Ci sono parecchie cose da esaminare e speriamo di poter trovare un assetto ideale per la gara ma anche per le qualifiche, che sono molto importanti qui“, dichiara Checo.

Sui valori in campo odierni e sulle possibili ambizioni in vista delle qualifiche del sabato: “Ci aspettavamo una Ferrari forte su questa pista, ma siamo davvero troppo lontani. Speriamo di avvicinarci un po’ domani, ma mi aspetto una sfida piuttosto difficile“, spiega il messicano dopo una giornata al di sotto delle aspettative.

Foto: Lapresse