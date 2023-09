F1, Sebastian Vettel a sorpresa: “Un ritorno? Non posso escluderlo”

Non escludo il ritorno. Recitava così una canzone di Franco Califano, protagonista a Sanremo 2005. Un titolo che sarebbe adattissimo anche, quest’oggi, a Sebastian Vettel, andato nemmeno un anno fa ‘in pensione’ dalla Formula 1 e che potrebbe aver ritrattato la sua posizione in vista di un futuro non troppo lontano.

Nello scorso weekend il quattro volte campione del mondo è tornato al volante durante la manifestazione “Red Bull Formula Nürburgring”, guidando la sua RB7 del 2011 sulla Nordschleife. Intervistato da Martin Brundle da Sky Sports F1, il trentaseienne tedesco si è fatto scappare un cambio di punto di vista rispetto agli scorsi mesi: “Non posso dire di no, in realtà non puoi saperlo. Se avessi chiesto a Mansell, Raikkonen, Alonso, magari ti avrebbero detto di no, ma poi sono tornati: non posso escluderlo“.

Vettel ha poi approfondito il discorso: “Non ho molto tempo: a 36 anni posso affrontare una sfida di questo tipo, non più tra 10 anni. Dipende dall’opportunità offerta, ma non è qualcosa a cui sto pensando. Sto ancora pensando al ‘cosa fare dopo’, la sfida più grande per uno sportivo“.

Intanto però Seb si mantiene ancora in forma: “Qualcosa che mi sono imposto, ma non con il pensiero di tornare in pista. L’unico lavoro che dovrei fare per essere certo di essere in una forma perfetta è sul collo, diciamo che non è stato al passo con ciò che richiede guidare in pista, ma per il resto direi che è tutto a posto“.

Foto: LaPresse