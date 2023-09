F1, Max Verstappen: “A Singapore il weekend più impegnativo delle prossime gare, sul nuovo layout…”

Max Verstappen non vuole fermarsi e si presenta al weekend di Marina Bay con l’obiettivo di vincere ancora e portarsi a quota 11 successi consecutivi, per rendere il suo record sempre più impressionante e difficile da battere in futuro. L’olandese della Red Bull sta navigando a vele spiegate verso il terzo titolo mondiale di seguito, con la possibilità di scrivere nei prossimi mesi nuovi primati storici.

“Non vedo l’ora che arrivi la gara notturna di Singapore. Marina Bay è un bel circuito e quest’anno sarà interessante vedere come il nuovo layout della pista influenzerà il comportamento generale e l’assetto della vettura. Penso che i tempi sul giro saranno molto più veloci“, dichiara il figlio di Jos al sito ufficiale del Drink Team soffermandosi sulle novità del tracciato.

“Singapore sarà probabilmente il fine settimana più impegnativo tra le prossime gare, dato che la posta in gioco è più alta su un circuito cittadino e la griglia è solitamente molto vicina, per non parlare del caldo e dell’umidità. L’anno scorso abbiamo avuto un weekend molto sfortunato, speriamo che quest’anno vada un po’ meglio. Faremo del nostro meglio per assicurarci di ottenere il massimo dei punti”, aggiunge Verstappen.

Foto: Lapresse