F1, orario gara 17 settembre: programma GP Singapore, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 17 settembre, il rinnovato circuito di Marina Bay ospiterà il Gran Premio di Singapore 2023 valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una gara potenzialmente molto interessante per diversi motivi, tra cui la variabile meteo che rischia di stravolgere tutto in caso di pioggia.

Red Bull continua ad inseguire il sogno della Perfect Season dopo aver vinto le prime 14 gare del campionato, mentre Max Verstappen vuole prolungare la sua striscia di successi consecutivi (attualmente a quota 10) per rendere il suo record sempre più difficile da battere in futuro. Gli antagonisti principali del Drink Team a Singapore dovrebbero rivelarsi le Ferrari, le Mercedes, la McLaren di Lando Norris e l’Aston Martin di Fernando Alonso.

Il Gran Premio di Singapore 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà possibile seguire la gara anche in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023

Domenica 17 settembre

Ore 15.00 Gara a Marina Bay (Singapore) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara di Marina Bay in differita e in chiaro domenica alle ore 18.00.

Foto: Lapresse