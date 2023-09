F1, Max Verstappen: “Questo giorno prima o poi doveva arrivare”

Singapore resta stregata per Max Vestappen: l’olandese continua a non vincere a Marina Bay e giunge quinto nel fine settimana più difficile della stagione in casa Red Bull e che ha incoronato la Ferrari di Carlos Sainz.

Queste le parole del campione del mondo: “Prima o poi doveva arrivare questo giorno, per me va benissimo. La Safety Car è arrivata nel momento peggiore per noi, senza avremmo potuto chiudere più vicini ai primi”, le sue parole.

Come è avvenuto già a Baku anche oggi in gara Verstappen ha potuto imparare qualcosa che sarà: “In gara la macchina va meglio che in qualifica e anche oggi è stato così. Lo stint con le gomme medie è stato molto buono, anche se i problemi di venerdì e sabato c’erano anche oggi. Abbiamo imparato molto, forse anche su ciò che abbiamo sbagliato sabato. Non posso entrare nei dettagli. Potremo vedere solo l’anno prossimo, quando torneremo qui, se saremo in grado di migliorare”.

Ora all’orizzonte c’è Suzuka, la pista dove Verstappen ha debuttato in F1 nel 2014 in una sessione di prove libere al volante della Toro Rosso: “È una pista divertentissima da guidare e l’assetto dovrebbe essere più congeniale alla nostra macchina. Spero che la macchina vada subito bene“.

Foto: Lapresse