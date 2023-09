F1, Lewis Hamilton: “Una gara un po’ noiosa per me. La penalità? Giusta, non ho dato spazio a Piastri”

Lewis Hamilton chiude senza troppa voglia di sorridere il suo Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il portacolori della Mercedes non è andato oltre una sesta posizione, a debita distanza da Max Verstappen che, invece, ha vinto la sua decima gara consecutiva.

A Monza l’inglese ha vinto in ben 5 occasioni, mentre oggi si è fermato in sesta posizione a 42.6 secondi dalla vetta. Non solo, nel finale si è beccato anche una penalità dopo aver colpito Oscar Piastri nel corso del tentativo di sorpasso alla Variante della Roggia. Davvero una domenica negativa per il “Re Nero”, che conclude anche alle spalle del compagno di scuderia George Russell.

Al termine della gara il sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “Una gara un po’ noiosa per me, non ho fatto altro che seguire altre vetture nei rettilinei. Le gomme si scaldavano troppo, a livello di bilanciamento non ero al massimo ma nella parte finale le cose sono andate un po’ meglio ho rimontato e ho messo in scena anche qualche duello. Peccato che in una pista così bella ci siano così tanti tratti di DRS”.

Il suo commento sulla penalità dopo il contatto con Piastri è davvero onesto: “Errore mio. Lui si era messo sul mio lato cieco e non l’ho visto. Non gli ho dato spazio a sufficienza e ho commesso uno sbaglio”.

Foto: LaPresse