F1, Lewis Hamilton: “Il nuovo layout di Singapore dovrebbe avvicinarci di piÃ¹ alla Red Bull”

Giornata di vigilia a Marina Bay in vista delle prime prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lewis Hamilton, quarto in campionato a soli 6 punti dalla terza piazza di Fernando Alonso, è sicuramente uno degli osservati speciali nella battaglia per il podio che dovrebbe coinvolgere almeno cinque team.

Il britannico della Mercedes dovrà vedersela infatti con il suo compagno di squadra George Russell, con le favorite Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e con l’Aston Martin di Alonso. Il circuito cittadino asiatico è stato modificato nel T3 con la rimozione di quattro curve.

“C’è sempre del potenziale: non abbiamo idea di cosa ci aspetta, sto solo cercando di prepararmi al meglio e vedere come funziona la nuova sezione della pista. Dovrebbe avvicinarci di più, Red Bull avrà meno curve per fare la differenza sugli altri“, ha dichiarato il sette volte campione del mondo di F1 ai media in vista dell’imminente weekend di gara.

Foto: Lapresse