F1, Lewis Hamilton: “Venerdì di relativa normalità, c’è molto da fare”

Un venerdì di totale studio per Lewis Hamilton. La leggenda britannica della Formula 1 in forza alla Mercedes ha infatti chiuso la FP2 del GP d’Italia molto lontano dal vertice, nello specifico al diciassettesimo posto, con un gap di +1.428 rispetto al leader Carlos Sainz, primo in 1:21.355.

Un risultato che sembra non allarmare l’ex Campione del Mondo che, in mixed zone, ha spiegato in modo serafico quanto fatto in una giornata molto intensa, con la testa già alle qualifiche previste tra poco meno di 24 ore:

“Per me è stato un programma del venerdì relativamente normale – ha detto Hamilton – L’affidabilità era elevata e abbiamo portato a termine il lavoro di cui avevamo bisogno, verificando i diversi test che abbiamo dovuto svolgere domani”.

Il nativo di Stevenage ha quindi concluso: “C’è molto da imparare da oggi e stasera lavoreremo un po’ per cercare di migliorare in vista di sabato, come sempre riusciamo a fare domani. So che la squadra farà un ottimo lavoro durante la notte per migliorare l’assetto e bilanciamento della macchina, in modo da poter essere più veloci”.

Foto: LaPresse