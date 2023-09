F1, Lando Norris: “Ritmo abbastanza buono, ma dubito che saremo in lotta per la pole”

Conferme importanti dopo Singapore per la McLaren, che può sorridere al termine del venerdì di Suzuka per il terzo posto di Lando Norris nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2023, valido come sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico ha accusato un distacco di 464 millesimi dalla Red Bull di un dominante Max Verstappen, inserendosi in mezzo alle due Ferrari.

“Il ritmo c’era, è stato abbastanza buono oggi. È probabilmente uno dei venerdì in cui siamo stati più vicini alla Red Bull e al gruppo di testa quest’anno, quindi penso che sia incoraggiante dal punto di vista del ritmo. La macchina sembra buona un po’ dappertutto, ma penso che sia così per la maggioranza“, dichiara il 23enne nativo di Bristol.

“Il grip è molto basso, ma è così un po’ per tutti. Possiamo limitare questo problema sistemando il bilanciamento della macchina, penso che potremmo avere un buona giornata domani. Il ritmo è buono, ma la macchina è difficile da guidare“, prosegue Lando analizzando le condizioni della pista nipponica e le possibili prospettive in vista della qualifica (fonte: motorsportweek.com).

“Dubito che saremo in lotta per la pole. Red Bull sta semplicemente facendo le normali cose Red Bull in questo momento. Ma penso che non siamo lontani. Direi che normalmente ci avviciniamo un po’ di più riducendo il carburante e aumentando le mappature del motore, cose del genere. Penso che lottare per la pole sia probabilmente un compito arduo, e probabilmente anche troppo lontano, ma proveremo a sfidare Mercedes, Ferrari e Aston. Questa sarà la nostra battaglia per domani“, conclude Norris.

Foto: Lapresse