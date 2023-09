F1, inizia il fine settimana di Monza. La Ferrari vuole brillare in casa e fermare il dominio di Verstappen

Siamo giunti ad uno dei momenti più attesi per gli appassionati di motorsport a livello mondiale. Oggi, infatti, prenderà ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il tracciato di Monza è pronto per accogliere un grande pubblico e spettacolo, una delle piste più amate dai piloti e più iconiche per la storia della massima categoria del motorsport.

La giornata odierna procederà come un classico venerdì di lavoro. La prima sessione di prove libere, infatti, prenderà il via alle ore 13.30 con la prima ora di lavoro in pista, quindi la seconda scatterà alle ore 17.00. Due ore importanti che daranno il via ad un weekend che, quantomeno, non dovrebbe avere intoppi dal punto di vista del meteo, per cui potremmo goderci il solito grande spettacolo che Monza ci sa regalare.

Chi sarà quindi il grande favorito tra Parabolica, Variante Ascari e le due di Lesmo? Ovviamente, troppo facile, sarà Max Verstappen. Il dominatore assoluto della stagione (ormai non ha più alcun senso ribadire il suo margine clamoroso in classifica generale) è reduce dal trionfo casalingo di Zandvoort e sulla pista brianzola cercherà di riscrivere i libri dei record.

Se, infatti, dovesse vincere anche il Gran Premio d’Italia si tratterebbe del 10° successo consecutivo, andando a distanziare il record precedente che, dopo l’Olanda, detiene a pari merito con Sebastian Vettel edizione 2013. Alle sue spalle, chi saprà farsi largo? La Ferrari corre in casa e proverà in ogni modo a fermare il dominio di Super Max. Vincere la gara sarà quasi impossibile, ma Charles Leclerc e Carlos Sainz sanno di avere tra le mani una SF-23 che dà il meglio sui circuiti veloci proprio come Monza. L’occasione di fare bene davanti al proprio pubblico è ghiotta. Verstappen sarà d’accordo?

Foto: LaPresse