F1 in tv, orari GP Italia 2023: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del “Tempio della velocità” di Monza, infatti, oggi andranno scena (a partire dalle ore 16.00) le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1

Il sabato sulla pista brianzola si aprirà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere che permetterà a team e piloti di lavorare per l’ultima ora sulle rispettive vetture. Quindi, come detto, dalle ore 16.00 sarà caccia alla pole position. La battaglia sarà campale, dato che per tutti i team che non si chiamano Red Bull potrebbe essere l’unica chance del weekend per emergere.

In ottica gara, come stiamo vedendo sin dal GP di Abu Dhabi di un anno fa, la scuderia di Milton Keynes non fa prigionieri e vince sempre in maniera netta. Per cui per i padroni di casa della Ferrari, quindi Alpine, Mercedes e McLaren, oggi in qualifica arriverà l’occasione per piazzare il giro perfetto e, quantomeno, centrare la partenza al palo. Da li in avanti, Max Verstappen sarà pronto a dominare la scena.

Il sabato del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la diretta in chiaro delle qualifiche, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda le qualifiche. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2023

Sabato 2 settembre

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP ITALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (solo le qualifiche), Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per le qualifiche

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse