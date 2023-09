F1, Helmut Marko: “Verstappen avrebbe vinto a Singapore senza safety car. A Suzuka torneremo a dominare”

Dopo la vittoria di Carlos Sainz, che a Singapore ha interrotto il digiuno di vittorie della Ferrari nel Mondiale di F1, e ha contestualmente stoppato la striscia di affermazioni della Red Bull e di Max Verstappen, nel circus più ambito e prestigioso del motorsport non si fa che parlare.

In particolare a prendere voce sono gli “sconfitti” della scuderia anglo-austriaca, con un Helmut Marko che non le ha mandate a dire promettendo ai rivali un dominio in lungo e in largo a Suzuka.

“Se la Safety Car fosse intervenuta due giri prima, Verstappen avrebbe vinto la corsa“, ha detto Marko alla Bild.

“Crediamo di sapere più o meno perché abbiamo avuto questi problemi. Dopo questa prestazione in gara, sono fiducioso che il problema delle qualifiche non si ripresenterà a Suzuka”.



Poi ha aggiunto con tono spavaldo: “Non vediamo l’ora di correre in Giappone perché la pista è adatta alla nostra vettura e perché abbiamo capito cosa è accaduto. Quello che mi fa stare tranquillo è che la nostra velocità si è già di nuovo vista in gara”.

Foto: Lapresse