MotoGP, Takaaki Nakagami confermato in LCR Honda anche per il 2024

Comincia a delinearsi in maniera sempre più chiara la griglia della prossima stagione per il Mondiale MotoGP, in attesa di capire gli ultimi possibili movimenti di mercato (molto dipenderà dalla decisione di Marc Marquez). L’ultima notizia in ordine cronologico è quella della conferma del giapponese Takaaki Nakagami nel team di Lucio Cecchinello per il 2024.

Il centauro nipponico completa dunque la line-up di LCR Honda e avrà un nuovo compagno di squadra, il francese Johann Zarco, che prenderà il posto dello spagnolo Alex Rins (passato in Yamaha). “LCR fa parte della mia famiglia. Sono entusiasta di poter essere con loro per un’altra stagione. Voglio ringraziare anche HRC per l’opportunità. Siamo in sintonia. Lavoreremo sodo, ancora più di prima, per essere pronti per il futuro“, dichiara Nakagami.

Così Lucio Cecchinello sulla scelta di confermare il pilota asiatico per un’altra stagione: “Sono orgoglioso di poter contare su Nakagami per un altro anno. È un pilota veloce e può ottenere buoni risultati. Insieme ad HRC crediamo che occorra continuare a spingere insieme. È uno dei ragazzi con più esperienza, su questa moto. Daremo il massimo per lottare per le posizioni a cui puntiamo”

Credit: Valerio Origo