F1: Guanyu Zhou è vicinissimo al rinnovo con l’Alfa Romeo

Mentre il Mondiale di F1 2023 sta per entrare nella sua fase finale, c’è chi nel paddock pensa già a quello che potrà accadere a partire dal 2024 in poi.

E’ il caso di Guanyu Zhou, il pilota cinese dell’Alfa Romeo, che sin qui ha raccolto 4 punti nella classifica iridata dedicata ai piloti, il quale si è espresso in termini ottimistici sul suo possibile rinnovo con la scuderia italo-svizzera.

“L’accordo – riporta motorsport.com – è un po’ più in ritardo di quanto mi aspettassi. Ma credo che sia dovuto al fatto che io, insieme all’Alfa Romeo, sto cercando di definire gli ultimi dettagli”.

Poi il pilota asiatico ha aggiunto: “Stiamo sicuramente parlando di più e ci stiamo avvicinando alla conclusione. Sono felice di continuare insieme, di passare sempre più anni con questa squadra. Il futuro è luminoso per quanto riguarda la direzione della scuderia”.

“Ho degli sponsor personali e non conosco le voci che circolano, ma non mi sembra che mi manchino delle basi da quel punto di vista. Non è come il primo contratto che si ha in F1, dove tutto dipende dalla squadra. Il secondo è un po’ più dettagliato”.

Infine Guanyu Zhou ha concluso dicendo: “Al momento l’Alfa è la priorità. Non ci sono molti posti disponibili. Sono molto interessato a rimanere dove sono”.

Foto: Lapresse