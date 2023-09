F1, Frederic Vasseur: “Non possiamo essere soddisfatti del risultato, ma abbiamo guadagnato punti sulla Mercedes”

Un quarto e un sesto posto: è stato questo il responso del GP del Giappone di F1 per la Ferrari. La Rossa non è stata in grado di ripetere la prestazione di Singapore e nel round nipponico del Mondiale 2023 sono arrivati dei risultati che pongono l’accento sulle criticità della macchina su certe tipologie di pista.

Nel giorno del trionfo della Red Bull e di Max Verstappen, che ha regalato il titolo iridato costruttori alla scuderia di Milton Keynes (sesta vittoria mondiale della squadra anglo-austriaca), il Cavallino Rampante deve riflettere su quanto è emerso nel corso della tre-giorni giapponese. A tracciare un bilancio ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal, Frederic Vasseur.

“Non possiamo essere soddisfatti di questo risultato, ma oggettivamente era difficile fare meglio. La strategia era giusta, il degrado è stato controllato, ma essere partiti in seconda e terza fila non è stato ideale. Tuttavia, ci siamo avvicinati alla Mercedes e il nostro obiettivo del secondo posto della graduatoria costruttori è concreto“, ha sottolineato Vasseur.

Una gara in cui Charles Leclerc (4°) ha fatto meglio del suo compagno di squadra, Carlos Sainz (6°). Una reazione del monegasco? “Non penso che Charles avesse perso il feeling con la macchina, bisogna valutare i risultati non in maniera esagerata sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. A parte Red Bull-Verstappen, siamo molto vicini e un decimo fa la differenza“, le idee del Team Principal.

“Dobbiamo continuare a lavorare e i dettagli fanno la differenza. C’è una McLaren in grande crescita, come dimostrato da questo risultato. Guardiamo avanti“, ha concluso Vasseur.

Foto: LaPresse