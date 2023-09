F1, Frederic Vasseur: “Grande qualifica, ma la gara sarà tutta un’altra storia. La scia non era una buona idea”

1-3 Ferrari al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2023, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Davanti al pubblico di Monza la Scuderia di Maranello ha conquistato una splendida pole position con Carlos Sainz ed una solida terza posizione in griglia con Charles Leclerc subito alle spalle della temibile Red Bull di Max Verstappen.

“Questa è stata una grande qualifica. Noi avevamo già avuto un buon venerdì nelle libere, abbiamo fatto un bel lavoro e fin qui abbiamo fatto tutto bene. Ovviamente domenica è sempre la giornata più importante, ma dobbiamo prendere questa pole come una pietra miliare“, dichiara Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali.

“La gara sarà un’altra storia ma questa è una grande sensazione per tutti. Nel corso del giro è andato tutto bene, è stata una gran bella battaglia tra Carlos, Max e Charles in tutte le sessioni, dal Q1 al Q3. Carlos ha fatto un giro eccezionale nell’ultimo tentativo. Nel complesso è stata una giornata positiva per noi“, prosegue il team principal della Rossa.

Sulla differenza di rendimento rispetto all’ultimo GP in Olanda: “Sono due tracciati totalmente diversi, con un livello di carico diverso, e le prestazioni derivano dalle caratteristiche della vettura. Qui la McLaren sta faticando di più, mentre a Zandvoort loro andavano meglio di noi. Siamo in un gruppo talmente ristretto che una caratteristica specifica di una vettura può fare un’enorme differenza in qualifica. Dobbiamo migliorare ed essere performanti ovunque, questo sarà il nostro prossimo step“.

Vasseur ha detto la sua infine sul mancato gioco di scie tra Sainz e Leclerc in qualifica sui lunghi rettilinei brianzoli: “Sono convinto che la scia non sia una buona idea, la macchina è nata da un progetto per sfruttare tutta le sue potenzialità senza la scia“.

Foto: Lapresse