F1, Frederic Vasseur: “A Singapore il pilota puÃ² fare la differenza, vogliamo continuare il trend positivo”

Esame importante in vista per la Ferrari, chiamata a confermare gli ottimi riscontri di Monza anche questo weekend nel Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello, seconda forza in campo (solo alle spalle della Red Bull) nel Tempio della Velocità, dovrà dimostrare dei progressi su una pista da alto carico aerodinamico come Marina Bay dopo la debacle di Zandvoort.

“Torniamo in pista su un circuito completamente diverso da Monza: la pista di Marina Bay richiede infatti grande carico aerodinamico, una vettura particolarmente efficace in trazione e ben bilanciata per permettere ai piloti di avere la giusta confidenza tra i muretti”, dichiara il team principal della Rossa Frederic Vasseur al sito ufficiale della Ferrari.

“Trattandosi di un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore: abbiamo preparato al meglio la gara al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il più possibile, cercando di massimizzare il potenziale della SF-23. Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un buon bottino di punti anche a Singapore”, aggiunge l’ex capo dell’Alfa Romeo.

La casa emiliana occupa attualmente il terzo posto nel campionato costruttori a -45 dalla seconda piazza della Mercedes e a +11 sulla quarta posizione dell’Aston Martin quando mancano otto tappe al termine della stagione. Obiettivo podio nel Mondiale piloti ormai compromesso invece per Carlos Sainz e Charles Leclerc, distanti rispettivamente 53 e 59 punti da Fernando Alonso.

