F1: Felipe Massa, un’azione legale contro Briatore, Renault e Ferrari per il Mondiale 2008

Felipe Massa non vuole darsi per vinto, anzi. L’ex pilota brasiliano è tornato alla carica. Argomento: l’assegnazione di quel Mondiale 2008 di F1, che il driver sudamericano vede come suo e non come di Lewis Hamilton.

Secondo quanto riportato dalla sezione brasiliana di motorsport.com infatti, Massa avrebbe avviato un’azione legate contro Briatore, la Renault e anche la Ferrari al fine di rendere le parti “a conoscenza del fatto che” in seguito potrebbe scattare una causa legale per la riassegnazione del titolo iridato piloti 2008.

Cosa vorrebbe Massa? Che Briatore e la Renault ammettessero di aver intenzionalmente chiesto a Piquet junior di andare a sbattere durante il GP di Singapore per favorire l’intervento della safety-car e la conseguente vittoria di Fernando Alonso, all’epoca primo pilota della Renault stessa, e che la FIA intervenisse per annullare quella gara e tutti i punteggi derivanti da essa, così da ricalcolare la classifica e assegnare a Massa il Campionato Piloti del 2008.

Inoltre, il pilota brasiliano ha chiesto, questo anche nelle ultime settimane, supporto alla Ferrari. Un sostegno che però, per il momento, non è ancora arrivato e che quindi ha portato Massa a includere la scuderia di Maranello nell’azione legale primaria.

Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi su una vicenda che al momento sembra essere ben lontana dal risolversi.

Foto: Lapresse