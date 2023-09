F1, Daniel Ricciardo potrebbe saltare i GP di Singapore e del Giappone

Non è stato il ritorno in F1 che si sarebbe immaginato Daniel Ricciardo. L’australiano, tornato a gareggiare nel Circus con l’AlphaTauri dal GP d’Ungheria, ha dovuto fare i conti con un infortunio per l’incidente nel corso delle prove libere del GP d’Olanda a Zandvoort.

Un crash che gli ha causato una frattura alla mano e sui tempi di rientro ci sono dei punti di domanda. Ricciardo sperava di essere al via del prossimo GP di Singapore, in programma il 17 settembre, dopo essere stato costretto a dare forfait per il GP d’Italia a Monza.

Tuttavia, secondo quando riferito dal consulente della Red Bull, Helmut Marko, l’australiano non è detto che possa correre a Marina Bay. Nell’eventualità, sarebbe ancora il neozelandese Liam Lawson, terzo pilota della Red Bull, a sostituirlo.

Marko, a Motorsport-Magazin, ha chiarito la situazione: “Se tutto dovesse andare per il meglio, rivedremo Daniel a Singapore, ma siccome parliamo di uno dei GP più stressanti dal punto di vista fisico è probabile che non ci sarà. Lo stesso ragionamento vale per Suzuka“, ha sottolineato il manager austriaco. Pertanto, Ricciardo rischia di rimanere a secco di gare fino al weekend dell’8 ottobre, quando si gareggerà in Qatar.

Foto: LaPresse