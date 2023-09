F1, Christian Horner: “Daniel Ricciardo? Difficile vederlo in Qatar”

Dopo il GP di Suzuka, il Mondiale di F1 2023 prosegue verso la sua conclusione. Il prossimo appuntamento sarà “nell’inedito” tracciato di Losail del Qatar, domenica 8 ottobre. All’interno della famiglia Red Bull, dopo la conquista del titolo costruttori, il focus è “spostato” sull’Alpha Tauri.

La scuderia con base a Faenza ha annunciato la line up per il 2024, con i confermati Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo che saranno i titolari dei sedili. Proprio l’australiano in questo momento è “ai box” per un problema fisico, sostituito da Liam Lawson: ma quando potrà tornare in gara?

A disegnare il possibile scenario è il suo ex team principal Christian Horner che, intervistato da Sky Sport, ha detto: “Direi che al momento è improbabile. Il suo recupero sta procedendo bene, ma ha già conquistato il suo posto per il 2024, ha forse bisogno di affrettare il suo ritorno per il Qatar?“.

Poi ha aggiunto: “Forse sarebbe meglio aspettare un paio di settimane per Austin, che è comunque un circuito molto accidentato, ed usare questo tempo per prepararsi“. Il Gran Premio degli Stati Uniti, sul circuito texano di Austin, si correrà il 22 ottobre.

Foto: Lapresse