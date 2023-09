F1, Charles Leclerc prudente: “I nostri avversari non hanno mostrato il loro vero potenziale”

“Il miglior venerdì della stagione”. Così l’ha definito il team principal della Ferrari Frederic Vasseur. Una Rossa apparsa decisamente competitiva specie sul giro secco in quel di Singapore, su un circuito dal nuovo layout che bene si è adattato alle caratteristiche del Cavallino Rampante nonostante l’alto carico. Segnali più che positivi per Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Proprio il monegasco ha parlato al termine delle due sessioni di oggi, mantenendo comunque i piedi per terra dopo queste ottime sensazioni: “E’ stata una buona giornata: la vettura sembra un po’ più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale“.

“Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani” La pole? Sarà sicuramente molto combattuta. Anche in questo caso, mi aspetto che gli altri siano molto più veloci domani, vedremo come andrà. Spero che non avremo brutte sorprese e che saremo competitivi come lo siamo stati oggi. Ma per ora sembra tutto a posto e spero che domani sia lo stesso“.

Da valutare per la Ferrari ci sarà il passo gara, grande tallone d’Achille di questa stagione. In ogni caso si sono poste le basi per un ottimo weekend e i progressi di Monza stanno trovando riscontro.

Foto: Live Photo Sport