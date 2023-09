F1, Fernando Alonso: “Ferrari fuori dalla nostra portata, il nuovo layout Ã¨ divertente”

Un buon venerdì per Fernando Alonso a Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul rinnovato circuito cittadino di Marina Bay, l’iberico dell’Aston Martin ha trovato una buona messa a punto nella seconda sessione di prove libere, conclusa con il quarto tempo.

Tuttavia, è netta la sensazione che le Ferrari siano a un livello alto, come era già accaduto a Monza e non è un caso che le due Rosse abbiano occupato le prime due posizioni di FP1 e di FP2, con il monegasco Charles Leclerc a svettare nella prima ora e lo spagnolo Carlos Sainz nella seconda. In sostanza, attenzione alla scuderia di Maranello.

L’ha detto a chiare lettere Alonso ai microfoni del canale ufficiale della F1: “Credo che purtroppo la Ferrari sia un po’ fuori dalla nostra portata, così come era stato a Monza. Sono molto veloci e anche le Red Bull saranno veloci domani, quando conta. Noi siamo vicini, al 5° e al 6° posto, ma dovremo fare attenzione perché possiamo anche rischiare di non entrare in Q3 domani“.

Nando quindi sottolinea la forza dei rivali e promuove le modifiche alla pista: “Guidare sul nuovo layout è stato divertente ed è stato un miglioramento rispetto al passato. Il circuito è più veloce ed è più semplice prendere il ritmo. Oggi è stata una normale giornata di venerdì nella quale abbiamo testato le gomme in varie condizioni. Vedremo domani. Oggi era solo una questione di trovare il feeling“.

Foto: Lapresse