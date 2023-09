F1, Charles Leclerc: “Nulla da recriminare sul giro. Siamo vicini alla McLaren in gara”

Charles Leclerc ha ottenuto il massimo dalle qualifiche del Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka. Il monegasco partirà dalla quarta posizione domani con la sua Ferrari: non è andato lontano dalle due McLaren, a meno di un decimo dalla prima fila. Sono conferme dopo la meravigliosa vittoria di Sainz a Singapore: la Rossa è mediamente competitiva anche sul tracciato nipponico.

Questa l’analisi del numero 16 del Cavallino Rampante ai microfoni di Sky Sport F1: “Non credo che il risultato finale sarebbe stato diverso senza la bandiera rossa in Q1. Il giro in Q3 è stato veramente buono, ho messo tutto quello che avevo. Non ho da rimproverarmi niente in nessuna curva, non avevo nessuna scia. Ci mancava un po’ di performance nel primo settore rispetto a Max e alla McLaren, non so come mai c’è stato tutto questo distacco”.

Sulla gara di domani e l’importanza della strategia: “Max credo che domani farà la sua gara, però siamo molto vicini alla McLaren sul passo gara, quindi con una buona strategia possiamo provare a sorpassarli, anche se non ci saranno tanti sorpassi in pista. Non siamo preoccupati per il degrado gomme perché finora questo fine settimana non ci ha dato problemi“.

Foto: Lapresse