F1, Carlos Sainz: “Verstappen e McLaren superiori, il nostro pacchetto a Suzuka fa fatica”

Non ha usato troppi giri di parole lo spagnolo Carlos Sainz al termine delle qualifiche del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Suzuka, il pilota della Ferrari ha concluso in sesta posizione nel time-attack che ha sorriso al leader del campionato, Max Verstappen. Dopo l’appuntamento di Singapore, quindi, l’olandese della Red Bull è tornato a fare la differenza su una pista che ben si adatta al suo pacchetto.

Lo stesso discorso lo si può fare anche per la McLaren, che infatti ha piazzato due macchine in seconda e terza posizione: l’australiano Oscar Piastri in p.2 e il britannico Lando Norris in p.3. L’altro ferrarista Charles Leclerc ha concluso al quarto posto, precedendo il messicano Sergio Perez (Red Bull) e appunto Sainz.

L’iberico è stato molto chiaro ai microfoni di Sky Sport: “Ho cercato di trovare qualcosa di meglio nella messa a punto, ma nel giro secco non ho trovato il giusto feeling con la macchina. Sapevamo che qui a Suzuka, con tutti questi curvoni veloci, avremmo fatto fatica. Non mi sorprende quindi il ritorno di Verstappen davanti e dobbiamo prendere atto che le McLaren siano più veloci di noi, soprattutto nel primo settore, quasi a livello di Max. Noi andiamo meglio nel t-2 e nel t-3 dove ci sono i rettilinei“.

E dunque si prospetta una gara complicata, dal punto di vista dello spagnolo, più in difficoltà di Leclerc con il bilanciamento della monoposto.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti