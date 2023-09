F1, Carlos Sainz: “VenerdÃ¬ positivo, la Ferrari parte da una buona base su questa pista”

Secondo nella FP1 e primo nella FP2. Carlos Sainz ha motivi per cui sorridere al termine della prima giornata di prove libere del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Marina Bay, mutata nell’ultimo settore per garantire più opportunità di sorpasso, la Rossa è partita con il piede giusto e si è assistito a un doppio uno-due questo venerdì, considerando anche il primo e secondo tempo del monegasco Charles Leclerc nella prima e nella seconda ora.

La preparazione, dunque, sembra essere stata buona e l’uso di un’ala posteriore più carica aiuta la SF-23: “Un venerdì positivo. La macchina era ben bilanciata fin dal primo giro della FP1, quindi ci siamo concentrati sulla messa a punto durante la seconda sessione“, ha raccontato Carlos ai microfoni Sky Sport.

“Domani mi aspetto che la pista migliori in termini di grip, quindi dovremmo avere un’aderenza migliore. Vedremo come riusciremo ad adattarci a questo mutamento, anche in relazione a quello che faranno i nostri avversari“, ha concluso l’iberico della Ferrari.

Non ci sono dubbi che la massimizzazione della prestazione sarà importante domani, per garantirsi una posizione in griglia avanzata tale poi da poter gestire il proprio ritmo, nella più classica strategia di un GP su un circuito cittadino come quello asiatico.

