F1, Carlos Sainz su Monza: “Ho spinto troppo per tenere dietro Max: mi stava per costare il podio”

Carlos Sainz è stato probabilmente il pilota del weekend nel Gran Premio d’Italia a Monza. Il madrileno della Ferrari è partito dalla pole position con un giro meraviglioso nelle qualifiche di sabato ed è salito sul podio domenica, resistendo anche in un duello bellissimo con il compagno di scuderia Charles Leclerc e mettendo in difficoltà Max Verstappen nel primo stint.

Lo spagnolo è tornato sulla gara dell’ultimo fine settimana, ritenendosi tutto sommato soddisfatto per questo podio: “Ovviamente sono molto, molto felice, perché un terzo posto a Monza, davanti ai nostri tifosi, era il massimo che potevamo ottenere. Ho fatto di tutto per tenere alle spalle le Red Bull, ma alla fine erano un po’ più veloci di noi, e questo ce lo aspettavamo. Ho dato tutto, soprattutto per tenere Max alle spalle nel primo stint“.

Sul tentativo di tenere dietro Verstappen nella prima parte della gara: “A metà del primo stint mi sembrava di avere tutto sotto controllo, ma poi, attorno al decimo, dodicesimo giro, ho iniziato a sentire la gomma posteriore sinistra che cedeva molto. E lo ha fatto molto prima di quanto mi sarei aspettato. Probabilmente quel tentativo mi è quasi costato il podio, perché ho usato le gomme più di quanto avrei voluto, rendendomi così molto vulnerabile verso la fine di entrambi gli stint che ho fatto“.

“Sono stato sempre sotto pressione. Prima è stato Max ad attaccarmi, poi è arrivato Checo e poi Charles. Alla fine sono riuscito a portare a casa il terzo posto, ce l’abbiamo fatta, ma è stata dura. E’ stata una gara molto difficile” – ha concluso Sainz.

Foto: Lapresse