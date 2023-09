F1, Carlos Sainz: “Bellissimo battagliare con Leclerc, non avevo più gomme”

Carlos Sainz ha conquistato il terzo posto nel GP d’Italia 2023, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position e per una quindicina di giri ha provato a tenere alle spalle lo scatenato Max Verstappen, che poi ha sfruttato una sbavatura dello spagnolo per prendere la testa della corsa e non mollarla più. Lo spagnolo si è poi impegnato in un bel duello con l’altra Red Bull di Sergio Perez, salvo però capitolare anche contro il messicano.

Carlos Sainz è poi stato costretto a un avvincente duello con il compagno di squadra Charles Leclerc per l’ultimo gradino del podio, ha respinto l’assalto del monegasco e ha guadagnato il terzo gradino del podio con grandissima personalità. Il risultato può ritenersi soddisfacente per l’iberico, che archivia un buon weekend e che si lancia verso i prossimi appuntamenti con grande ottimismo.

Carlos Sainz ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Molto dura oggi in pista, non poteva essere più difficile. Per tutta la gara ho spinto al massimo per tenere dietro le Red Bull, ho consumato tanto le gomme posteriori e ne ho pagato il prezzo. Ho fatto di tutto per difendermi contro tutte le vetture, ma sono riuscito a portare al traguardo la macchina“.

Sul confronto con Leclerc: “Battaglia agonistica con Charles, è stato bello: è sempre bello lottare con lui quando c’è la possibilità, ci siamo divertiti e speriamo che vi siate divertiti”. Poi in chiusura: “Dobbiamo lavorare su passo e comprensione delle gomme, si consumavano di più le gomme e ci mancava il passo, ma rispetto a Zandvoort siamo andati avanti e siamo stati migliori degli altri“.

