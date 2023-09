Equitazione, l’Italia si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 con una gara d’anticipo. C’é stata una rinuncia

L’Italia del completo, per quanto riguarda l’equitazione, vola alle Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra azzurra infatti, come reso noto dalla Federazione Italiana Sport Equestri, ha staccato il pass per la prossima edizione dei Giochi “con un appuntamento d’anticipo” rispetto a quanto sarebbe potuto essere. Ecco cosa è successo.

La Spagna, che nell’ultimo appuntamento della FEI Eventing Nations Cup, in programma a Boekelo, dal 4 all’8 ottobre, avrebbe potuto insidiare la pattuglia tricolore nella classifica della manifestazione, dove ci si giocava l’ultimo posto d’accesso verso i Giochi Olimpici ha deciso di rinunciare alla partecipazione all’evento.

La formazione italica, va specificato al netto di quanto successo, era comunque in una posizione di forte vantaggio nei confronti del team iberico, visto che i punteggi nella graduatoria indicavano gli azzurri a quota 400 (già comprensivo di “scarto” o drop score), mentre gli spagnoli erano a 350.

Di seguito le dichiarazioni del ds Francesco Girardi: “Questa qualifica olimpica ci rende orgogliosi. Arriva prima dell’ultima tappa del Circuito di FEI Nations Cup, in anticipo – come era già successo per i Giochi Tokyo 2020 quando il pass era stato ottenuto in occasione degli Europei di Luhmühlen – e questo conferma l’ottimo lavoro portato avanti nel corso di questa stagione sportiva dai nostri atleti, dai loro cavalli, dal loro team, dai proprietari, sponsor e da tutto lo staff federale. Non è assolutamente un traguardo semplice da ottenere: le gare sono tante e in tutta Europa e in questo anno sono state concentrate nello stesso periodo, non è quindi stato facile mettere insieme delle squadre sempre competitive per appuntamenti così prestigiosi”.

Poi ha aggiunto: “Questo è un punto di partenza, nel 2024 ci prepareremo al meglio per arrivare a Parigi in forma. Saranno Olimpiadi impegnative, organizzate in Francia e quindi sicuramente con un percorso di cross country estremamente tecnico. Siamo felici per questo obiettivo che ci eravamo prefissati tutti insieme e ovviamente ora ne abbiamo subito uno più grande: a Parigi 2024 puntiamo ad un risultato di prestigio”.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReport