Equitazione, i convocati dell’Italia per la Finale della Jumping Nations Cup: ultima chiamata per le Olimpiadi

Sono stati diramati i convocati dell’Italia per la Finale della Jumping Nations Cup, ultima occasione per qualificare alle Olimpiadi di Parigi 2024 una squadra composta da tre binomi nel salto ostacoli dell’equitazione: rispetto al quartetto visto all’opera agli Europei Lorenzo De Luca su Carlson 86 prende il posto di Emanuele Gaudiano su Crack Balou.

Per il resto vengono confermati gli altri tre componenti della formazione vista all’opera alla rassegna continentale andata in scena a Milano, ovvero Emanuele Camilli su Odense Odeveld, Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans ed Alberto Zorzi su Highlight W. Il quinto binomio convocato verrà reso noto lunedì 18 settembre 2023.

La Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione si disputerà a Barcellona, in Spagna, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre: la gara iberica metterà in palio l’ultimo pass olimpico per qualificare una squadra composta da tre binomi ai Giochi. Al momento sono 16 le formazioni aventi diritto iscritte, mentre la Colombia ha declinato lo slot a propria disposizione, che potrebbe essere preso dall’Argentina, la quale però non ha ancora confermato la partecipazione.

L’Italia, invece, ha accettato la riallocazione della seconda quota della Regione Asia/Australasia, rifiutata dapprima dal Giappone (avente diritto) e poi dalla Nuova Zelanda (prima subentrante), mentre non è stato possibile riallocare un posto declinato dai Paesi del Medio Oriente, rifiutato dapprima dagli Emirati Arabi Uniti (aventi diritto), poi dalla Siria (prima subentrante), ed infine dal Canada (avente diritto alla riallocazione).

Sarà dunque una lotta a 7 tra Italia, USA, Messico, Brasile, Argentina, Egitto ed Uzbekistan per l’ultimo pass olimpico in palio, ma potrebbe anche esserci una riconsiderazione del risultato dopo i Giochi Panamericani qualora una tra USA, Messico, Brasile ed Argentina centri il pass alla Finale di Nations Cup e poi rientri tra le tre qualificate ai Giochi Olimpici attraverso i Giochi Panamericani.

NAZIONI QUALIFICATE ALLA NATIONS CUP FINAL 2023

I Paesi in grassetto sono in corsa per la conquista del pass olimpico.

Europa Divisione 1: Svizzera, Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Italia*

Medio Oriente**: Arabia Saudita

Nord/Centro America & Caraibi: USA, Messico

Sudamerica: Brasile, Argentina***

Africa: Egitto

Asia/Australasia: Australia

Eurasia: Uzbekistan

Paese ospitante: Spagna

* = Riallocazione da Asia/Australasia.

** = Non è stato possibile riallocare un posto declinato dai Paesi del Medio Oriente.

*** = Partecipazione da confermare (in sostituzione della Colombia).



