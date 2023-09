Equitazione, Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023: Austria, Belgio e Spagna volano a Parigi 2024

Gli Europei di dressage e paradressage 2023 hanno mandato in archivio un’altra importante giornata di verdetti in quel di Riesenbeck. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio in Germania, con l’assegnazione anche di tre pass olimpici verso Parigi 2024.

Dressage

La prova a squadre si è conclusa con la Gran Bretagna (totale di 242.220) capace di prendersi l’oro, davanti ai padroni di casa della Germania, argento (239.674), e a una solida Danimarca, bronzo (228.727). Da segnalare, inoltre, il settimo, l’ottavo e il nono posto rispettivamente di Austria (216.119), Belgio (214.582) e Spagna (213.727): tutte e tre staccano il pass per Parigi 2024.

Per quanto riguarda il ranking individuale, invece, la prova odierna ha visto la tedesca Jessica von Bredow-Werndl (su TSF Dalera BB) risultare come la migliore con uno score di 84.612%. La teutonica si è messa alle spalle la britannica Charlotte Dujardin (Imhotep), seconda a 82.422%, e la connazionale di Dujardin, ossia Charlotte Fry (Glamourdale), terza con la percentuale di 81.258%.

Paradressage

Oggi è stata la volta della prima parte della prova a squadre generale, che si concluderà domani. Al momento i piazzamenti vedono l’Italia in terza posizione – totale complessivo di 150.483% -, con Francesca Salvade’ (su Escari – 72.233%), Carola Semperboni (Paul – 71.500%, punteggio attualmente scartato) e Sara Morganti (Mariebelle – 78.250%), in attesa di Federica Sileoni (Burberry), in una graduatoria comandata dalla Spagna (202.866%), davanti alla Germania (152.900%).

Foto: shutterstock