Dove vedere in tv la Ryder Cup 2023: programma in chiaro, orari, palinsesto, streaming

Siamo ormai vicinissimi alla Ryder Cup 2023. In particolare, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (appena a est di Roma) andrà in onda la terza edizione in Europa continentale, dopo quelle in Spagna nel 1997 e in Francia nel 2018. Un sapore che passa dal Mediterraneo al centro Europa e ancora al Mediterraneo.

Temperature godibili, quelle che la Capitale sta vivendo in questi giorni. E sarà davvero interessante scoprire quello che accadrà dal tee shot del primo foursome alla buca 1 fino all’ultimo colpo giocato, del quale però non si può conoscere la buca. Sarà un evento indimenticabile per il pubblico italiano, e ci si aspetta un arrivo di 250.000 e più persone durante i tre giorni di gara. Le tribune hanno già avuto un buon indice di riempimento in questi giorni, ma si salirà e di tanto da ora in avanti.

La Ryder Cup 2023 si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre. Ci saranno due coperture tv distinte, ma entrambe integrali. In chiaro, RaiSport HD trasmetterà tutto l’evento dal primo all’ultimo colpo, mentre su Rai2 andranno la cerimonia inaugurale di giovedì 28 e l’ultima ora (all’incirca) dei singoli della domenica. Su Sky, invece, copertura integrale tra Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. In streaming l’offerta sarà variegata tra RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO RYDER CUP 2023

Giovedì 28 settembre

Ore 7:30 Junior Ryder Cup (12 match singoli) – al Marco Simone – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle 10:30

Ore 16:00 Cerimonia di apertura – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Venerdì 29 settembre

Ore 7:35 Prima giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Sabato 30 settembre

Ore 7:35 Seconda giornata (foursome e fourball) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

Domenica 1° ottobre

Ore 11:35 Terza giornata (12 match singoli) – Diretta tv su RaiSport (dalle 16:00 Rai2), Sky Sport Uno e Sky Sport Golf

PROGRAMMA RYDER CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (cerimonia di apertura, dalle 16:00 del terzo giorno), RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Golf (206); i canali Sky trasmetteranno anche l’ultimo giorno della Junior Ryder Cup

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Ryder Cup)

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com