Dove vedere in tv Italia-Polonia, Finale Europei volley 2023: orario, canale, programma. C’Ã¨ un balottaggio!

Domani, sabato 16 settembre (ore 21.15), la Nazionale italiana di volley maschile affronterà al PalaEur di Roma la Polonia nella Finale degli Europei 2023. La squadra allenata da Fefè De Giorgi si è meritata l’accesso all’atto conclusivo della rassegna continentale, battendo con un secco 3-0 la Francia, detentrice del titolo olimpico di Tokyo.

Gli azzurri, campione d’Europa due anni fa, vanno a caccia del bis e se la vedranno contro la compagine polacca, uscita vittoriosa nell’altra semifinale contro la Slovenia per 3-1. Si prevede un confronto molto equilibrato per le qualità delle due squadre, dotate di grandi talenti e di eccellenti doti morali.

I biancorossi, che hanno vinto il titolo continentale solo nel 2009, hanno voglia di aggiornare questo dato, mentre il Bel Paese davanti agli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vorrà trionfare per regalarsi un’altra emozione, dopo l’oro mondiale dell’anno passato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai e di Sky (palinsesti dettagliati da definire: si pensa Rai2 HD o Rai1 HD); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, FINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Sabato 16 settembre

Ore 21.15 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai 1*, gratis e in chiaro; canali Sky Sport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

*NB: il palinsesto potrebbe subire modifiche.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli