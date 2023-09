Dove si gioca Italia-Ucraina? Stadio storico per una partita fondamentale verso gli Europei 2024

Un esordio amaro quello di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. La Nazionale nella serata di ieri ha giocato un’importante partita valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024, e ha pareggiato. L’avversario? La solita (oramai) ostica Macedonia del Nord, che sta cercando di incidere il proprio nome prepotentemente nell’elenco delle “bestie nere” degli azzurri. Questa volta con un tiro da fuori non è stato l’ex Palermo Trajkovski a trafiggere l’Italia e i tifosi italiani, ma ci ha pensato con una sassata Bardhi: Donnarumma in ogni caso avrebbe dovuto fare meglio, mal posizionato e disattento.

Non è bastato insomma il gol di Ciro Immobile, alquanto rocambolesco, al 47esimo. L’incontro all’interno della Tose Proeski Arena è terminato con il risultato di 1-1: e adesso Spalletti e i suoi dovranno rimboccarsi le maniche perché il cammino nel Gruppo C si è messo in salita e nessuno ha intenzione di aspettare. La chiara dimostrazione della voglia di volare in Germania il prossimo anno, non solo la si può notare nei macedoni, ma anche nell’Ucraina che, grazie a un pareggio contro l’Inghilterra capolista (13 punti), si è portata a 7 punti e dunque al secondo posto, che vorrebbe dire accesso diretto alla competizione continentale.

E adesso, l’Italia, avrà un arduo compito proprio contro gli ucraini: quello di portare a casa un +3. Altri risultati, sia il pareggio che la sconfitta, potrebbero essere letali. Martedì 12 settembre a partire dalle ore 20.45, gli azzurri dovranno mettere in campo tutte le loro forze per superare Zinchenko e compagni.

A fare da sfondo a questa partita delicatissima, ci sarà uno stadio storico, ci sarà San Siro. La Nazionale ha disputato ben 46 incontri all’interno dell’impianto milanese ed è riuscita a raccogliere 32 vittorie (l’ultima il 23 settembre 2022 contro l’Inghilterra), 13 pareggi (indelebile lo 0-0 contro la Svezia nel 2017) e una sola sconfitta contro la Spagna nel 2021, match valido per la semifinale della UEFA Nations League. Ora non resta che attendere: ancora due giorni di attesa, poi Spalletti e i suoi dovranno lottare per portare a casa un successo che sarebbe fondamentale.

Foto: LaPresse