Cos’Ã¨ successo ad Alex Sandro? EntitÃ  infortunio, tempi di recupero, quante partite salta

Una pessima notizia è arrivata nelle ultime ore in casa Juventus: l’infortunio di Alex Sandro è infatti più grave del previsto. Il giocatore in forza ai bianconeri, ha dovuto lasciare in anticipo la seduta di allenamento di ieri visto un colpo subito. Il brasiliano era stato addirittura accompagnato fuori dal terreno di gioco da parte dello staff medico e, nella giornata di oggi, è arrivata la diagnosi attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

JUVENTUS, INFORTUNIO ALEX SANDRO: ENTITA’ E TEMPI DI RECUPERO

Per Alex Sandro si tratta di una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra; dunque il difensore dovrà stare fuori almeno per un mese e mezzo. Il possibile rientro è previsto per il 5 novembre nella gara contro la Fiorentina ma, nel frattempo, il giocatore salterà sicuramente Sassuolo, Lecce, Atalanta, Torino, Milan e Verona. Una brutta tegola insomma per Massimiliano Allegri: in attesa che si svuoti l’infermeria, il tecnico, dovrà trovare delle soluzioni. Ma ecco di seguito il comunicato su Alex Sandro pubblicato dalla Juventus.

“In seguito all’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.

Foto: LaPresse