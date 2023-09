Cosa si è fatto Paul Pogba? Cos’è successo in Empoli-Juventus: entità infortunio e tempi di recupero

La Juventus passa a Empoli con il punteggio di 2-0 grazie ad una rete per tempo (capitan Danilo in mischia nella prima frazione e Chiesa in contropiede solitario nel finale) chiude nel migliore dei modi la prima parte della Seria A 2023-2024 e, nonostante prestazioni non brillanti, va alla pausa per le nazionali con 7 punti e -2 dalla coppia di testa composta da Milan e Inter.

I bianconeri, come detto, sbancano lo stadio Castellani della città toscana con un 2-0 che di scintillante ha ben poco ma, soprattutto, con un nuovo problema fisico per Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, entrano in campo al minuto 62′, ha concluso il suo match mettendo in mostra una situazione non ottimale.

Dopo un contrasto di gioco, infatti, l’ex giocatore del Manchester United ha fatto capire che qualcosa non andasse ai muscoli della gamba, come confermato poi al termine dell’incontro dal suo mister, Massimiliano Allegri: “Pogba uscito con il medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami”.

A questo punto, quindi, il numero 10 della Juventus, che non doveva comunque rispondere alla convocazione della Francia del CT Didier Deschamps, passerà le prossime ore al J-Medical, per capire l’entità del danno subito. La paura, ovviamente, è che il classe 1993 possa ripiombare nella spirale di infortuni che, nella scorsa annata, l’hanno costretto a saltare mesi interi ed a giocare appena 171 minuti sommando tutte le competizioni. La compagine bianconera ha estremo bisogno delle sue giocate e della sua qualità. Un altro infortunio sarebbe davvero una “mazzata” al morale difficile da metabolizzare sia per il francese, sia per la squadra.

Foto: LaPresse