Cosa ha detto Nadal su Djokovic: una frecciata a distanza sul record di Slam

A distanza di alcuni mesi dalle sue ultime dichiarazioni pubbliche, Rafael Nadal è tornato a parlare. Il fuoriclasse iberico, che non si vede in campo da ormai più di otto mesi (la sua ultima apparizione risale al 18 gennaio, giorno della sconfitta contro lo statunitense Mackenzie McDonald nel secondo turno degli Australian Open), ha rilasciato un’interessantissima intervista al media spagnolo Movistar Plus, toccando diversi argomenti, tra cui il record di 24 titoli Slam di Novak Djokovic.

Prima di tutto Rafa ci ha tenuto a dire che lui non si sente assolutamente frustrato dal record del serbo: “Io non posso che essere soddisfatto dei risultati che ho raggiunto nel corso della mia carriera. Non sono frustrato dei suoi 24 Slam per un semplice motivo: ho sempre fatto tutto il possibile affinché le cose andassero nel modo migliore”.

Il maiorchino ha poi proseguito spiegando che probabilmente è Djokovic che pensa di più ai numeri e questo potrebbe avergli dato quella forza in più per raggiungere il grande traguardo di 24 Major vinti: “Si può essere frustrati con 22 Slam? Io non lo sono. Secondo me Djokovic ha vissuto sempre in maniera più intensa questa corsa al record. Credo che per lui sarebbe stato frustrante se non fosse riuscito ad avere il record e forse è per questo che lui ce l’ha fatta”.

Foto: LaPresse