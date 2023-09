Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi agli Europei 2024? Ucraina decisiva: classifica, prossime partite, scenari, playoff

L’1-1 dell’Italia in casa della Macedonia del Nord e il contestuale 1-1 tra Ucraina e Inghilterra lascia apparentemente tutto invariato nella classifica del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024, ma in realtà complica le cose agli Azzurri.

La Nazionale del nuovo ct Luciano Spalletti, infatti, pur avendo una gara in meno, in classifica è appaiata alla Macedonia del Nord con quattro punti ed è lontana tre lunghezze dall’Ucraina seconda. L’Inghilterra è invece prima con 13 punti e, di fatto, ha già ipotecato la qualificazione.

Per l’Italia sarà obbligatorio, nelle restanti partite, riuscire ad agganciare l’Ucraina battendola una volta, magari già nel prossimo incontro di martedì 12 settembre per poi non perdere (e possibilmente vincere) nel match di ritorno con ucraini e inglesi e ottenere 6 punti dagli incontri interni con Malta e Macedonia del Nord.

Posto che a Germania 2024 si qualificano le prime due squadre di ogni girone, l’Italia ha comunque un’ancora di salvataggio.

Avendo raggiunto la Final Four di Nations League, infatti, qualora non staccasse il pass per i prossimi Europei attraverso il piazzamento nel proprio gruppo, la Nazionale azzurra avrebbe la possibilità di accedere alla rassegna continentale attraverso i playoff a cui è già qualificata di diritto e che potrebbe evitare piazzandosi prima o, più verosimilmente, seconda nel girone C.

